По мнению эксперта, ответственность у специалиста сейчас будет заметно выше, чем в период его прежней работы в клубе.
- Сейчас давление будет выше. Тогда он был ассистентом и по большому счёту широкий круг болельщиков "Спартака" его не знал. Второй тренер - это немножко другие отношения с игроками, это хорошие взаимоотношения, - заявил эксперт в эфире "Матч Премьер".
Напомним, в начале 2026 года столичный клуб объявил о заключении договора с испанским тренером. Контракт будет действовать до середины 2028 года.
"Спартак" с 29 очками в копилке идёт на шестой строчке в РПЛ. После рестарта чемпионата коллектив Карседо проведёт матч против "Сочи" 1 марта.
Ловчев оценил давление на Карседо после назначения в "Спартак"
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев высказался о том, с каким уровнем давления может столкнуться новый рулевой красно-белых Хуан Карлос Карседо.
Фото: ФК "Спартак"