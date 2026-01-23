Матчи Скрыть

Локомотив
15:30
РостовНе начат
Оренбург
17:00
БорацНе начат

Гришин назвал позиции, которые нужно усилить "Динамо"

Александр Гришин оценил состав "Динамо" и заявил, что команде нужно усиливаться на трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению экс-футболиста ЦСКА, бело-голубым не хватает качественных игроков сразу на нескольких позициях.

- Я ни в коем случае не могу сказать, что "Динамо" полностью укомплектовано. Им нужен опорник. У них есть группа очень средних и медленных игроков в обороне, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".

В первой части сезона столичная команда в 18 матчах набрала 21 очко и идёт на десятой строчке в чемпионате России. После зимней паузы бело-голубые сыграют на своей арене с "Крыльями Советов". Матч пройдёт 1 марта.

