Гришин назвал позиции, которые нужно усилить "Динамо"

По мнению экс-футболиста ЦСКА, бело-голубым не хватает качественных игроков сразу на нескольких позициях.
- Я ни в коем случае не могу сказать, что "Динамо" полностью укомплектовано. Им нужен опорник. У них есть группа очень средних и медленных игроков в обороне, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".
В первой части сезона столичная команда в 18 матчах набрала 21 очко и идёт на десятой строчке в чемпионате России. После зимней паузы бело-голубые сыграют на своей арене с "Крыльями Советов". Матч пройдёт 1 марта.
Александр Гришин оценил состав "Динамо" и заявил, что команде нужно усиливаться на трансферном рынке.
Фото: ФК "Динамо"