Непомнящий считает, что трансфер Сауся в "Спартак" пойдёт игроку на пользу

Российский специалист считает, что для игрока это будет важный шаг в карьере и шанс выйти на новый уровень.
- Для него переход в стан одной из ведущих команд нашей страны очень значим. Хороший переход со знаком плюс. Нет ли опасения, что Саусь - игрок под Талалаева? Нет-нет! Он очень быстро вырос в качественного игрока. Талалаев подготовил хорошего игрока для "Спартака", - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
Ранее появилась информация, что личные условия контракта футболиста со "Спартаком" уже согласованы. Также известно, что в ближайшее время 22-летний хавбек должен прилететь в Москву для прохождения медицинского обследования.
Футболист является игроком "Балтики" с середины 2024 года. В этом сезоне он забил один гол и оформил два ассиста в 19 поединках.