- Любой тренер, который придёт в команду и увидит статистику Захаряна, тут же скажет руководству клуба, что этого игрока надо продавать. Столько травм - это катастрофа. Но мне непонятно, как они продадут его, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
Футболист перебрался в клуб из Ла Лиги летом 2023 года. Полузащитник является воспитанником "Динамо". Всего он провёл за "Сосьедад" 60 матчей во всех турнирах, забил три мяча и оформил три голевые передачи.
Команда Захаряна в этом сезоне Ла Лиги набрала 24 балла и идёт на девятой строчке в таблице.
Гришин - о Захаряне: столько травм - это катастрофа
Александр Гришин, ранее выступавший за ЦСКА, высказался по поводу перспектив Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад" на фоне слухов о том, что наставник баскского клуба не планирует задействовать россиянина.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"