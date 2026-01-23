Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
15:30
РостовНе начат
Оренбург
17:00
БорацНе начат

В "Динамо" высказались о возможном возвращении Захаряна из "Реала Сосьедад"

В "Динамо" пока не обсуждают вариант с возвращением Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Гендиректор клуба Павел Пивоваров заявил, что такой сценарий на данный момент не рассматривается.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что полузащитник может уйти из "Реала Сосьедад", поскольку якобы не входит в планы тренера.

- Мы пока что не рассматривали его возвращение. Будем обсуждать, команда у нас укомплектована, - цитирует руководителя московского клуба "Советский спорт".

Футболист выступает за команду из Сан-Себастьяна, а до переезда туда защищал цвета "Динамо".

"Динамо" в 18 матчах чемпионата России набрало 21 очко и занимает 10-е место.

