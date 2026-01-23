Матчи Скрыть

Веденеев отреагировал на уход Кассьерры из "Зенита"

Сергей Веденеев прокомментировал уход форварда "Зенита" Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший игрок петербургского клуба считает, что расставание с форвардом нельзя назвать безболезненным решением, поскольку футболист такого уровня в нужный момент может приносить пользу команде.

- Уход любого игрока хорошего уровня - всегда потеря. На каком-то отрезке игрок может перестать забивать, но какую-то локальную задачу всегда поможет выполнить, - передаёт слова эксперта "Спорт день за днём".

Ранее стало известно, что колумбиец продолжит карьеру в "Атлетико Минейро". В прессе была информация, что на трансфере клуб с берегов Невы может заработать до 10 млн евро с учётом бонусов. За петербургскую команду он выступал с 2022 года и забил за клуб 49 голов в 127 поединках.

