"Пари НН" подпишет 21-летнего нападающего - источник

Игрок "Челябинска" Матвей Урванцев перейдет в "Пари НН".
Фото: ФК "Челябинск"
По информации источника, сумма трансфера составила 70 миллионов рублей. Соглашение с игроком будет рассчитано на 2,5 года.

Матвей Урванцев выступает в составе "Челябинска" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

