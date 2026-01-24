По информации источника, сумма трансфера составила 70 миллионов рублей. Соглашение с игроком будет рассчитано на 2,5 года.
Матвей Урванцев выступает в составе "Челябинска" с июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб форвард провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Пари НН" подпишет 21-летнего нападающего - источник
Игрок "Челябинска" Матвей Урванцев перейдет в "Пари НН".
Фото: ФК "Челябинск"