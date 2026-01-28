Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

"Атлетико" хочет подписать экс-игрока "Зенита" - AS

Форвард бразильского "Коринтианса" Юри Алберто оказался в сфере интересов мадридского "Атлетико".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает испанское издание AS, в руководстве "матрасников" обсуждают кандидатуру 24-летнего нападающего и оценивают, насколько он вписывается в долгосрочные планы клуба. По информации источника, окончательное решение по возможному трансферу пока не принято.

Российским болельщикам бразилец хорошо знаком по короткому отрезку карьеры в "Зените". В первой половине 2022 года Алберто провёл за петербургский клуб 13 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.

