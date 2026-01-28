"Атлетико" хочет подписать экс-игрока "Зенита" - AS

Форвард бразильского "Коринтианса" Юри Алберто оказался в сфере интересов мадридского "Атлетико".

Фото: ФК "Зенит"

Как сообщает испанское издание AS, в руководстве "матрасников" обсуждают кандидатуру 24-летнего нападающего и оценивают, насколько он вписывается в долгосрочные планы клуба. По информации источника, окончательное решение по возможному трансферу пока не принято.



Российским болельщикам бразилец хорошо знаком по короткому отрезку карьеры в "Зените". В первой половине 2022 года Алберто провёл за петербургский клуб 13 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Зенит