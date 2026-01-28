Как сообщает испанское издание AS, в руководстве "матрасников" обсуждают кандидатуру 24-летнего нападающего и оценивают, насколько он вписывается в долгосрочные планы клуба. По информации источника, окончательное решение по возможному трансферу пока не принято.
Российским болельщикам бразилец хорошо знаком по короткому отрезку карьеры в "Зените". В первой половине 2022 года Алберто провёл за петербургский клуб 13 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.
"Атлетико" хочет подписать экс-игрока "Зенита" - AS
Форвард бразильского "Коринтианса" Юри Алберто оказался в сфере интересов мадридского "Атлетико".
Фото: ФК "Зенит"