Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Селюк: Шпилевский - клоун, который занимается самолюбованием

Агент Дмитрий Селюк резко раскритиковал работу рулевого "Пари НН" Алексея Шпилевского, усомнившись в его профессиональном уровне и перспективах команды под его руководством.
Фото: ФК "Пари НН"
По мнению Селюка, специалист не имеет серьёзных достижений в карьере, а его назначение в нижегородский клуб вызывает вопросы.

- Это клоун. Он ходил по тем клубам, которые и моя бабушка, царствие небесное, будучи тренером, сделала бы чемпионами. Шпилевский не то, что переоценивает себя, он вообще занимается только самолюбованием. Он нигде ничего не достиг. "Пари НН" будет в четверке претендентов на вылет, - передаёт слова Селюка "Спорт день за днём".

Шпилевский был назначен главным тренером "Пари НН" летом 2025 года. Трудовой договор с белорусским специалистом рассчитан на три сезона.

Нижегородская команда после 18 сыгранных поединков в РПЛ идёт на 14-й строчке, имея в копилке 14 баллов.

