Селюк: Шпилевский - клоун, который занимается самолюбованием

По мнению Селюка, специалист не имеет серьёзных достижений в карьере, а его назначение в нижегородский клуб вызывает вопросы.
- Это клоун. Он ходил по тем клубам, которые и моя бабушка, царствие небесное, будучи тренером, сделала бы чемпионами. Шпилевский не то, что переоценивает себя, он вообще занимается только самолюбованием. Он нигде ничего не достиг. "Пари НН" будет в четверке претендентов на вылет, - передаёт слова Селюка "Спорт день за днём".
Шпилевский был назначен главным тренером "Пари НН" летом 2025 года. Трудовой договор с белорусским специалистом рассчитан на три сезона.
Нижегородская команда после 18 сыгранных поединков в РПЛ идёт на 14-й строчке, имея в копилке 14 баллов.
Фото: ФК "Пари НН"