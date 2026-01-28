Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Булыкин считает, что смена клуба пойдёт Макарову на пользу

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на переход Дениса Макарова в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"
- Ему надо перезагрузить карьеру. Потенциал был и еще остается, просто руководство "Динамо" не видит его в клубе. В другой команде, вполне возможно, он раскроется, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Футболист на протяжении нескольких сезонов выступал за "Динамо". Макаров в этом сезоне принял участие в 12 поединках "Динамо", забил три мяча и оформил один голевой пас.

Отметим, что новая команда Макарова числится среди аутсайдеров чемпионата Турции, набрав всего 15 очков. Клуб идет на 17-й строчке в таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится