- Ему надо перезагрузить карьеру. Потенциал был и еще остается, просто руководство "Динамо" не видит его в клубе. В другой команде, вполне возможно, он раскроется, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
Футболист на протяжении нескольких сезонов выступал за "Динамо". Макаров в этом сезоне принял участие в 12 поединках "Динамо", забил три мяча и оформил один голевой пас.
Отметим, что новая команда Макарова числится среди аутсайдеров чемпионата Турции, набрав всего 15 очков. Клуб идет на 17-й строчке в таблице.
Булыкин считает, что смена клуба пойдёт Макарову на пользу
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на переход Дениса Макарова в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"