Агент Сафонов высказался о будущем "Балтики" после ухода Сауся

По словам Сафонова, калининградский клуб не столкнётся с серьёзными проблемами из-за трансферов и сохранит конкурентоспособность благодаря работе тренерского штаба.
- Не думаю, что "Балтика" посыпется из-за ухода ведущих футболистов. Это сто процентов тренерская команда, потерь не заметят. Ушел Саусь, может, и еще кто-то уйдет, но глобально ничего не изменится, - передаёт слова агента "РБ Спорт".
"Балтика" по итогам первой части чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице и отстаёт от лидера всего на пять очков.
В первом поединке после зимнего перерыва команда Андрея Талалаева сыграет против "Зенита", который идёт вторым в чемпионате.
Фото: ФК "Балтика"