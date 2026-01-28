Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Агент Сафонов высказался о будущем "Балтики" после ухода Сауся

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о ситуации в "Балтике" после ухода Владислава Сауся, который продолжит карьеру в "Спартаке".
Фото: ФК "Балтика"
По словам Сафонова, калининградский клуб не столкнётся с серьёзными проблемами из-за трансферов и сохранит конкурентоспособность благодаря работе тренерского штаба.

- Не думаю, что "Балтика" посыпется из-за ухода ведущих футболистов. Это сто процентов тренерская команда, потерь не заметят. Ушел Саусь, может, и еще кто-то уйдет, но глобально ничего не изменится, - передаёт слова агента "РБ Спорт".

"Балтика" по итогам первой части чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице и отстаёт от лидера всего на пять очков.

В первом поединке после зимнего перерыва команда Андрея Талалаева сыграет против "Зенита", который идёт вторым в чемпионате.

