Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Главный тренер "Краснодара" ответил, когда Кордоба возобновит тренировки

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал сроки возвращения к тренировкам форварда Джона Кордобы после травмы.
Фото: ФК "Краснодар"
"На днях приедет в Дубай. Лечится в Барселоне. Ещё раз сделаем обследование. Я думаю, что в начале февраля начнет потихоньку работать с ограничениями", — приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

Кордоба травмировался во время матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА 7 декабря 2025 года. Встреча завершилась победой "Краснодара" со счетом 3:2. Нападающий вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут, записав на свой счет один гол.

Всего в текущем сезоне колумбийский футболист выступил в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. "Краснодар" на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 набранными очками после 18-ти туров.

