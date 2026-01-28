Главный тренер "Краснодара" ответил, когда Кордоба возобновит тренировки

"На днях приедет в Дубай. Лечится в Барселоне. Ещё раз сделаем обследование. Я думаю, что в начале февраля начнет потихоньку работать с ограничениями", — приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Кордоба травмировался во время матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА 7 декабря 2025 года. Встреча завершилась победой "Краснодара" со счетом 3:2. Нападающий вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут, записав на свой счет один гол.
Всего в текущем сезоне колумбийский футболист выступил в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. "Краснодар" на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 набранными очками после 18-ти туров.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев назвал сроки возвращения к тренировкам форварда Джона Кордобы после травмы.
Фото: ФК "Краснодар"