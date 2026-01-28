Гришин – о смерти Игнатьева: соболезнования всему российскому футболу

"Человек с большой буквы. Его знали мои родители, потом я у него играл в молодежной сборной. Это был человек светлой души: всегда поможет, подбодрит, если что-то не получается. Мне всегда нравилась его фраза: "Ребята, я из футбола, а вы из бухгалтерии — нам с вами не договориться". Соболезнования не только родным, но и всему российскому футболу", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".
О смерти Бориса Игнатьева стало известно во вторник, 27 января. Он ушел из жизни в возрасте 85-ти лет.
Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР. С 1992 по 1996 год он работал в тренерском штабе сборной России в качестве помощника Павла Садырина и Олега Романцева, а с 1996 по 1998 год сам возглавлял национальную команду. Вместе с ним сборная провела 20 матчей. Кроме того, за время карьеры тренера Игнатьев работал в московском "Торпедо-ЗИЛ" и "Торпедо", китайском "Шаньдун Лунэн", "Сатурне", киевском "Динамо" и московском "Локомотиве". В период с 2013 по 2018 специалист был вице?президентом "Торпедо".
Бывший российский футболист Александр Гришин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера РСФСР Бориса Игнатьева.
Фото: "Спорт-Экспресс"