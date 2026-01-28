Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Гришин – о смерти Игнатьева: соболезнования всему российскому футболу

Бывший российский футболист Александр Гришин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера РСФСР Бориса Игнатьева.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Человек с большой буквы. Его знали мои родители, потом я у него играл в молодежной сборной. Это был человек светлой души: всегда поможет, подбодрит, если что-то не получается. Мне всегда нравилась его фраза: "Ребята, я из футбола, а вы из бухгалтерии — нам с вами не договориться". Соболезнования не только родным, но и всему российскому футболу", — приводит слова Гришина "Матч ТВ".

О смерти Бориса Игнатьева стало известно во вторник, 27 января. Он ушел из жизни в возрасте 85-ти лет.

Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР. С 1992 по 1996 год он работал в тренерском штабе сборной России в качестве помощника Павла Садырина и Олега Романцева, а с 1996 по 1998 год сам возглавлял национальную команду. Вместе с ним сборная провела 20 матчей. Кроме того, за время карьеры тренера Игнатьев работал в московском "Торпедо-ЗИЛ" и "Торпедо", китайском "Шаньдун Лунэн", "Сатурне", киевском "Динамо" и московском "Локомотиве". В период с 2013 по 2018 специалист был вице?президентом "Торпедо".

