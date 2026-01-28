Матчи Скрыть

Экс-главный тренер "Динамо" ответил, что нужно команде для чемпионства

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал, что поможет команде бороться за высокие места.
Фото: "Чемпионат"
"Необходимо играть вдолгую и уже сейчас понимать, кто будет тренером на следующий сезон, какие трансферные цели, какие задачи, я бы это поставил даже на первое место. Если "Динамо" хочет бороться за первое место, то необходимо минимум трехлетнее планирование с определенными вложениями", — приводит слова Кобелева "Матч ТВ".

В ноябре с поста главного тренера "Динамо" ушел Валерий Карпин, который возглавлял команду с лета 2025 года. На данный момент эту должность занимает Ролан Гусев. Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров в активе команды 21 очко. Также бело-голубые отобрались в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют со "Спартаком". Матчи состоятся 5 и 18 марта.

