Игрок "Краснодара" – о победе над "Елимаем": не знаю, что это за команда

Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов оценил уровень казахстанского "Елимая" после победы в товарищеском матче.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не знаю, что это за команда. Уровень очень?очень приличный. Было интересно играть, уровень борьбы был высокий. В принципе, была какая?то комбинационная игра у них, и в большей части у нас. Для первой игры, я думаю то, что нам надо было. Главное, что добились результата. Спасибо сопернику за игру", — приводит слова Козлова "Матч ТВ".

"Краснодар" провел контрольную встречу с "Елимаем" во вторник, 27 января. Матч завершился победой команды Мурада Мусаева со счетом 2:1. В составе "быков" голами отметились Казбек Мукаилов и Ефим Буркин. "Краснодар" проводит подготовку к весенней части сезона в ОАЭ. Второй зимний сбор команды пройдет в Абу-Даби с 29 января по 21 февраля.

Черно-зеленые ушли на зимнюю паузу в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице. По итогам 18-ти туров "Краснодар" набрал 40 очков.

