"Точно нужен игрок в оборону. Акцент, конечно, на защиту, но нужно смотреть варианты, которые есть на рынке. Если есть возможность усилиться, то почему нет? Думаю, что в этом плане нужно хорошо поработать. Они сейчас взяли защитника Рикардо, но надо смотреть еще. В среднюю линию тоже им не помешал бы человек", — приводит слова Кирьякова "Матч ТВ".
21 января "Динамо" объявило о переходе защитника Дэвид Рикардо из "Ботафого". Бразилец подписал трудовое соглашение до конца сезона-2029/30 с возможностью продления ещё на год.
"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в турнирной таблице. По итогам 18-ти прошедших туров команда набрала 21 очко. В декабре бело-голубых возглавил Ролан Гусев, который был назначен на пост главного тренера после отставки Валерия Карпина.
Кирьяков рассказал, какие позиции нужно усилить "Динамо" зимой
Бывший футболист "Динамо" Сергей Кирьяков ответил на вопрос, каких игроков нужно приобрести команде в зимнее трансферное окно.
