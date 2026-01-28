Матчи Скрыть

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Кирьяков рассказал, какие позиции нужно усилить "Динамо" зимой

Бывший футболист "Динамо" Сергей Кирьяков ответил на вопрос, каких игроков нужно приобрести команде в зимнее трансферное окно.
Фото: РИА Новости
"Точно нужен игрок в оборону. Акцент, конечно, на защиту, но нужно смотреть варианты, которые есть на рынке. Если есть возможность усилиться, то почему нет? Думаю, что в этом плане нужно хорошо поработать. Они сейчас взяли защитника Рикардо, но надо смотреть еще. В среднюю линию тоже им не помешал бы человек", — приводит слова Кирьякова "Матч ТВ".

21 января "Динамо" объявило о переходе защитника Дэвид Рикардо из "Ботафого". Бразилец подписал трудовое соглашение до конца сезона-2029/30 с возможностью продления ещё на год.

"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в турнирной таблице. По итогам 18-ти прошедших туров команда набрала 21 очко. В декабре бело-голубых возглавил Ролан Гусев, который был назначен на пост главного тренера после отставки Валерия Карпина.

