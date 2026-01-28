Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Черданцев высказался о смерти Игнатьева, вспомнив личную историю знакомства с ним

Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на смерть бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.
Фото: "Матч ТВ"
"Раз я играл за команду журналистов против ветеранов. Борис Петрович был у ветеранов тренером. После матча подходит Борис Петрович и говорит: "Как фамилия? Теперь буду тебя слушать". Это был один из лучших комплиментов, который я когда-либо слышал. После этого мы очень много раз общались... И всегда с ним было комфортно и как-то по-настоящему душевно", – написал Черданцев в соцсети.

О смерти Игнатьева стало известно во вторник, 27 января. Он скончался на 86-м году жизни по причине онкологического заболевания.

Борис Игнатьев с 1992 по 1996 год был помощником главного тренера сборной России. В период с 1996 по 1998 год он сам возглавлял национальную команду. Кроме того, на клубом уровне Игнатьев работал в китайском "Шаньдун Лунэн", московских "Локомотиве", "Торпедо" и ряде других команд. В 1963 он стал мастером спорта СССР, а в 1978 получил звание заслуженного тренера РСФСР.

