Черданцев высказался о смерти Игнатьева, вспомнив личную историю знакомства с ним

"Раз я играл за команду журналистов против ветеранов. Борис Петрович был у ветеранов тренером. После матча подходит Борис Петрович и говорит: "Как фамилия? Теперь буду тебя слушать". Это был один из лучших комплиментов, который я когда-либо слышал. После этого мы очень много раз общались... И всегда с ним было комфортно и как-то по-настоящему душевно", – написал Черданцев в соцсети.
О смерти Игнатьева стало известно во вторник, 27 января. Он скончался на 86-м году жизни по причине онкологического заболевания.
Борис Игнатьев с 1992 по 1996 год был помощником главного тренера сборной России. В период с 1996 по 1998 год он сам возглавлял национальную команду. Кроме того, на клубом уровне Игнатьев работал в китайском "Шаньдун Лунэн", московских "Локомотиве", "Торпедо" и ряде других команд. В 1963 он стал мастером спорта СССР, а в 1978 получил звание заслуженного тренера РСФСР.
Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на смерть бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.
Фото: "Матч ТВ"