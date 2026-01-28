Шалимов выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева

"Светлая память. У него играли разные поколения — через него много прошло футболистов. Все к нему относились с большим уважением", — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Борис Игнатьев скончался во вторник, 27 января в возрасте 85-ти лет. Причиной стало тяжелое онкологическое заболевание.
Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР. С 1996 по 1998 год он возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей. Также специалист работал на клубном уровне в московских "Торпедо-ЗИЛ", "Торпедо", "Локомотиве", киевском "Динамо", китайском "Шаньдун Лунэн". С 2013 по 2018 год Игнатьев был вице-президентом "Торпедо".
Фото: РФС