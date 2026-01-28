Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Шалимов выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о тренере Борисе Игнатьеве, который скончался на 86-м году жизни.
"Светлая память. У него играли разные поколения — через него много прошло футболистов. Все к нему относились с большим уважением", — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".

Борис Игнатьев скончался во вторник, 27 января в возрасте 85-ти лет. Причиной стало тяжелое онкологическое заболевание.

Игнатьев является заслуженным тренером РСФСР. С 1996 по 1998 год он возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей. Также специалист работал на клубном уровне в московских "Торпедо-ЗИЛ", "Торпедо", "Локомотиве", киевском "Динамо", китайском "Шаньдун Лунэн". С 2013 по 2018 год Игнатьев был вице-президентом "Торпедо".

