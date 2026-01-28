"Я бы не сказал, что "Балтика" ослабеет без Сауся. Зная, как там все происходит, специфику работы Талалаева, уверен, что он найдет ключи, чтобы закрыть жту позицию. К тому же, и в первой части сезона были матчи, которые команда проводила без Сауся. А главный плюс — "Балтика" получит за эту сделку деньги, то есть схема сработала очень хорошо: игрок хорошо себя зарекомендовал на короткий срок, его отдали в хорошую команду, получили хорошие деньги", – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
"Спартак" объявил о подписании Сауся в понедельник, 26 января. Полузащитник подписал трудовое соглашение с московским клубом до лета 2030 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 17-ти встречах за "Балтику", в которых записал на свой счет один год и две результативные передачи.
"Балтика" проводит первый сезон в РПЛ и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице. После 18-ти туров чемпионата России Команда Андрея Талалаева набрала 35 очков.
Шишкин: "Балтика" не ослабеет без Сауся
Бывший футболист "Спартака" Роман Шишкин пркомментировал переход полузащитника "Балтики" Владислава Сауся в московский клуб.
Фото: ФК "Балтика"