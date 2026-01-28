Матчи Скрыть

Дивеев рассказал, как попрощался с ЦСКА

Защитник Игорь Дивеев рассказал, как попрощался с ЦСКА перед уходом в "Зенит".
Фото: "Матч ТВ"
"Команда приехала 12 января, мы приехали с женой 12-го. Увиделись с игроками, с тренерским штабом, с медицинским штабом. Всем сказал огромное спасибо, они мне пожелали удачи. Потом с пацанами поболтали и все. Как бы душевно попрощались. Поэтому я говорю, что спасибо большое ЦСКА — ребятам, медицинскому штабу, Роману Юрьевичу Бабаеву. Всем большое спасибо", — приводит слова Дивеева пресс-служба "Зенита".

В январе пресс-служба "Зенита" объявила о подписании Игоря Дивеева. Бывший защитник ЦСКА заключил трудовое соглашение с санкт-петербуржским клубом до конца сезона-2028/29. Дивеев играл в составе армейцев с 2019 года.

"Зенит" на данный момент идет на второй строчке о в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. ЦСКА набрал 36 очков после 18-ти туров чемпионата России и занял четвертое место.

