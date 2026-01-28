Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-22 тайм
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Генич: большие сомнения, что Джон нужен "Зениту"

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона в "Зенит".
Фото: Global Look Press
"Ну у меня большие сомнения, что [Джон Джон] нужен был. Им нужен центральный полузащитник. После ухода Жерсона…Ну, он игрок, тяготеющий к атаке, таких у "Зенита" предостаточно. Там есть Педро, Глушенков, Вендел, Мостовой. Но им нужен игрок в середине, чтобы чуть разгрузить Барриоса и Вендела", — сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" близок к завершению сделки по приобретению полузащитника Джона Джона. Сообщалось, что российский клуб готов заплатить "Ред Булл Бригантино" около 20-ти миллионов евро за переход бразильца. Также сообщалось, что футболист уже прибыл в расположение сине-бело-голубых и прошёл медицинский осмотр.

"Зенит" в январе объявил об уходе полузащитника Жерсона. Российский клуб достиг договоренности с бразильским "Крузейро".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится