Генич: большие сомнения, что Джон нужен "Зениту"

"Ну у меня большие сомнения, что [Джон Джон] нужен был. Им нужен центральный полузащитник. После ухода Жерсона…Ну, он игрок, тяготеющий к атаке, таких у "Зенита" предостаточно. Там есть Педро, Глушенков, Вендел, Мостовой. Но им нужен игрок в середине, чтобы чуть разгрузить Барриоса и Вендела", — сказал Генич в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" близок к завершению сделки по приобретению полузащитника Джона Джона. Сообщалось, что российский клуб готов заплатить "Ред Булл Бригантино" около 20-ти миллионов евро за переход бразильца. Также сообщалось, что футболист уже прибыл в расположение сине-бело-голубых и прошёл медицинский осмотр.
"Зенит" в январе объявил об уходе полузащитника Жерсона. Российский клуб достиг договоренности с бразильским "Крузейро".
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона в "Зенит".
