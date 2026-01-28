"Позицию центрального защитника, как и всегда. Если его [Франсиса Кахигао] устраивает такой набор защитников для решения максимальных задач и борьбы за Кубок России, то ему виднее. Я наблюдаю со стороны. Мне кажется, эта позиция нуждается в усилении. Например, Игорь Дивеев не помешал бы "Спартаку". Или игрок такого же уровня", — приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице. За 18 туров РПЛ красно-белые набрали 29 очков. У лидирующего на данный момент "Краснодара" 40 очков. Московская команда проводит зимние сборы в Дубае. Подготовка ко второй части сезона для них завершится 28 февраля.
Первый после зимней паузы матч "Спартака" состоится 1 марта. В этот день красно-белые сыграют на звезде с "Сочи".
Черданцев: Дивеев не помешал бы "Спартаку"
Спортивный комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о том, какую позицию нужно усилить московскому "Спартаку".
