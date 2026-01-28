Матчи Скрыть

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-22 тайм
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Черданцев: Дивеев не помешал бы "Спартаку"

Спортивный комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о том, какую позицию нужно усилить московскому "Спартаку".
Фото: "Чемпионат"
"Позицию центрального защитника, как и всегда. Если его [Франсиса Кахигао] устраивает такой набор защитников для решения максимальных задач и борьбы за Кубок России, то ему виднее. Я наблюдаю со стороны. Мне кажется, эта позиция нуждается в усилении. Например, Игорь Дивеев не помешал бы "Спартаку". Или игрок такого же уровня", — приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на шестом месте в турнирной таблице. За 18 туров РПЛ красно-белые набрали 29 очков. У лидирующего на данный момент "Краснодара" 40 очков. Московская команда проводит зимние сборы в Дубае. Подготовка ко второй части сезона для них завершится 28 февраля.

Первый после зимней паузы матч "Спартака" состоится 1 марта. В этот день красно-белые сыграют на звезде с "Сочи".

