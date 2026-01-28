Шишкин: шансы Сауся зацепиться в "Спартаке" – 50 на 50

"Конечно, здорово, что в карьере молодого игрока появился такой шанс, но дальше все будет зависеть от него — как он будет вести себя в команде при наличии таких конкурентов. С такими мастерами рядом можно многому научиться, кстати, поэтому я бы посоветовал Саусю на сто процентов воспользоваться этим шансом. У него есть все задатки, скорость, футбольный интеллект, но шансы зацепиться в "Спартаке" — 50 на 50", – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
"Спартак" объявил о переходе 22-летнего полузащитника в понедельник, 26 января. Игрок подписал трудовое соглашение с московским клубом до лета 2030 года. До этого Саусь играл в калининградской "Балтике". В СМИ появилась информация о том, что сумма сделки составила около 350 миллионов рублей.
"Спартак" на данный момент идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. За 18 туров РПЛ команда набрала 29 очков. "Балтика" с 35 очками занимает пятое место.