Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-22 тайм
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Шишкин: шансы Сауся зацепиться в "Спартаке" – 50 на 50

Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин высказался о переходе трансфере полузащитника "Балтики" Владислава Сауся в московскую команду.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, здорово, что в карьере молодого игрока появился такой шанс, но дальше все будет зависеть от него — как он будет вести себя в команде при наличии таких конкурентов. С такими мастерами рядом можно многому научиться, кстати, поэтому я бы посоветовал Саусю на сто процентов воспользоваться этим шансом. У него есть все задатки, скорость, футбольный интеллект, но шансы зацепиться в "Спартаке" — 50 на 50", – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".

"Спартак" объявил о переходе 22-летнего полузащитника в понедельник, 26 января. Игрок подписал трудовое соглашение с московским клубом до лета 2030 года. До этого Саусь играл в калининградской "Балтике". В СМИ появилась информация о том, что сумма сделки составила около 350 миллионов рублей.

"Спартак" на данный момент идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. За 18 туров РПЛ команда набрала 29 очков. "Балтика" с 35 очками занимает пятое место.

