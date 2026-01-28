"На самом деле ничего. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может...За четыре матча я сыграл ноль минут. Никто ничего не объяснял. У нас вообще ни одного разговора [с Гусевым] не было", — приводит слова Макарова "Чемпионат".
Макаров перешел из "Динамо" в "Кайсериспор" 27 января. Полузащитник подписал контракт с клубом из турецкой Супер-лиги как минимум до конца текущего сезона. Макаров вышел на поле в 12 матчах "Динамо" в нынешнем сезоне. Он записал на свой счет три забитых мяча и один ассист.
Ролан Гусев стал главным тренером московской команды в декабре. До него этот пост занимал Валерий Карпин, который в ноябре 2025 года подал в отставку.
В турнирной таблице Турецкой Супер-лиги "Кайсериспор" располагается на предпоследней, 17-й строчке.
Макаров ответил, связан ли его уход из "Динамо" с Гусевым
Бывший полузащитник "Динамо" Денис Макаров ответил, что произошло между ним и главным тренером команды Роланом Гусевым.
Фото: "Чемпионат"