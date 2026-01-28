Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Макаров ответил, связан ли его уход из "Динамо" с Гусевым

Бывший полузащитник "Динамо" Денис Макаров ответил, что произошло между ним и главным тренером команды Роланом Гусевым.
Фото: "Чемпионат"
"На самом деле ничего. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может...За четыре матча я сыграл ноль минут. Никто ничего не объяснял. У нас вообще ни одного разговора [с Гусевым] не было", — приводит слова Макарова "Чемпионат".

Макаров перешел из "Динамо" в "Кайсериспор" 27 января. Полузащитник подписал контракт с клубом из турецкой Супер-лиги как минимум до конца текущего сезона. Макаров вышел на поле в 12 матчах "Динамо" в нынешнем сезоне. Он записал на свой счет три забитых мяча и один ассист.

Ролан Гусев стал главным тренером московской команды в декабре. До него этот пост занимал Валерий Карпин, который в ноябре 2025 года подал в отставку.

В турнирной таблице Турецкой Супер-лиги "Кайсериспор" располагается на предпоследней, 17-й строчке.

