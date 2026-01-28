Жирков – о работе тренером: тяжело, нужно быть морально готовым к такому

"Это кропотливая и тяжелая работа. Когда я приходил на тренировки, думал: "Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол". Ничего сложного. А когда попадаешь в команду — понимаешь: работа не заканчивается. Только на обед и ужин перерыв — остальное время расписано. Ролан Александрович вообще целые сутки занят. В общем, тяжело — нужно быть морально готовым к такому", – приводит слова Жиркова "Спорт-Экспресс".
Пресс-служба "Динамо" объявила о том, что Юрий Жирков вошел в тренерский штаб Ролана Гусева 10 января. Бывший защитник сборной России работает помощником главного тренера. Также еще одним ассистентом Ролана Гусева был назначен Роман Шаронов.
"Динамо" проводит подготовку ко второй части сезона в ОАЭ. В рамках зимних сборов команда Гусева провела два контрольных матча. Бело-голубые одержали победу над "Шанхай Порт" (2:2, 5:3 по пенальти), а также уступили "Чэнду Жунчэн" (1:1, 3:4 по пенальти).
Фото: ТАСС