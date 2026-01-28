Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Жирков – о работе тренером: тяжело, нужно быть морально готовым к такому

Тренер "Динамо" Юрий Жирков рассказал о сложностях своей работы.
Фото: ТАСС
"Это кропотливая и тяжелая работа. Когда я приходил на тренировки, думал: "Че там, расставить фишки, поиграть в квадрат, в футбол". Ничего сложного. А когда попадаешь в команду — понимаешь: работа не заканчивается. Только на обед и ужин перерыв — остальное время расписано. Ролан Александрович вообще целые сутки занят. В общем, тяжело — нужно быть морально готовым к такому", – приводит слова Жиркова "Спорт-Экспресс".

Пресс-служба "Динамо" объявила о том, что Юрий Жирков вошел в тренерский штаб Ролана Гусева 10 января. Бывший защитник сборной России работает помощником главного тренера. Также еще одним ассистентом Ролана Гусева был назначен Роман Шаронов.

"Динамо" проводит подготовку ко второй части сезона в ОАЭ. В рамках зимних сборов команда Гусева провела два контрольных матча. Бело-голубые одержали победу над "Шанхай Порт" (2:2, 5:3 по пенальти), а также уступили "Чэнду Жунчэн" (1:1, 3:4 по пенальти).

