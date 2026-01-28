Макаров – о переходе в турецкий чемпионат: это возможность начать всё с чистого листа

"Приехал на сборы, и через пару дней мне позвонил Алексей [Бабырь] и сказал: "Есть вариант с Турцией. Хочешь или нет?" Я ответил: "Конечно, да". Потому что это новый чемпионат, свежие эмоции, возможность начать всё с чистого листа. Мы пообщались с тренером, спортивным директором "Кайсериспора" и сошлись на одном — мы заинтересованы друг в друге", — приводит слова Макарова "Чемпионат".
Об уходе Макарова из "Динамо" стало известно во вторник, 27 января. Полузащитник подписал контракт "Кайсериспором" до лета 2026 года.
Макаров пополнил состав московской команды в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок вышел на поле в 12-ти встречах за бело-голубых, в которых он записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. "Динамо" на данный момент идет на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. "Кайсериспор" находится на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.
Фото: ФК "Кайсериспор"