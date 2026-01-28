Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Макаров – о переходе в турецкий чемпионат: это возможность начать всё с чистого листа

Полузащитник Денис Макаров высказался о своём уходе из "Динамо" в "Кайсериспор".
Фото: ФК "Кайсериспор"
"Приехал на сборы, и через пару дней мне позвонил Алексей [Бабырь] и сказал: "Есть вариант с Турцией. Хочешь или нет?" Я ответил: "Конечно, да". Потому что это новый чемпионат, свежие эмоции, возможность начать всё с чистого листа. Мы пообщались с тренером, спортивным директором "Кайсериспора" и сошлись на одном — мы заинтересованы друг в друге", — приводит слова Макарова "Чемпионат".

Об уходе Макарова из "Динамо" стало известно во вторник, 27 января. Полузащитник подписал контракт "Кайсериспором" до лета 2026 года.

Макаров пополнил состав московской команды в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок вышел на поле в 12-ти встречах за бело-голубых, в которых он записал на свой счет три гола и одну результативную передачу. "Динамо" на данный момент идет на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. "Кайсериспор" находится на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

