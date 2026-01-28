"Это выгодно и для нас, и для клуба. "Кайсериспор" борется за выживание, а потом мы будем обсуждать дальнейшие шаги. В контракте Макарова нет опции автоматического продления соглашения. В конце сезона будут новые переговоры", - сказал агент.
Вчера, 27 января, фланговый нападающий московского "Динамо" завершил свой переход в "Кайсериспор". Трудовое соглашение между 27-летним футболистом и турецким клубом рассчитано до конца июня 2026 года.
В этом сезоне вингер провел за бело-голубых 12 матчей и отметился тремя забитыми голами и одним результативным пасом.
Источник: "СЭ"
Агент Макарова объяснил, почему контракт игрока с "Кайсериспором" рассчитан на полгода
Алексей Бабырь, агент вингера "Кайсериспора" Дениса Макарова, рассказал об условиях соглашения с турецким клубом.
Фото: ФК "Кайсериспор"