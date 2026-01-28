Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
2 - 0 2 0
Родина-2Завершен
Акрон
15:30
Динамо СамаркандНе начат

Агент Макарова объяснил, почему контракт игрока с "Кайсериспором" рассчитан на полгода

Алексей Бабырь, агент вингера "Кайсериспора" Дениса Макарова, рассказал об условиях соглашения с турецким клубом.
Фото: ФК "Кайсериспор"
"Это выгодно и для нас, и для клуба. "Кайсериспор" борется за выживание, а потом мы будем обсуждать дальнейшие шаги. В контракте Макарова нет опции автоматического продления соглашения. В конце сезона будут новые переговоры", - сказал агент.

Вчера, 27 января, фланговый нападающий московского "Динамо" завершил свой переход в "Кайсериспор". Трудовое соглашение между 27-летним футболистом и турецким клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

В этом сезоне вингер провел за бело-голубых 12 матчей и отметился тремя забитыми голами и одним результативным пасом.

Источник: "СЭ"

