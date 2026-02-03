Бывший футболист сборной России оценил усиление "Спартака"

Видны качества - скорость, умение подключаться в атаку и работоспособность.При трех центральных защитниках в "Балтике" закрывал всю бровку, а в "Спартаке" атакующие навыки востребованы, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".
О трансфере Сауся в "Спартак" стало известно в январе. Первую часть сезона защитник провёл в составе "Балтики". В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
"Спартак" набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В рамках 19-го тура чемпионата команда проведёт выездной матч против "Сочи" 1 марта.