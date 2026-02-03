Матчи Скрыть

Бывший футболист сборной России оценил усиление "Спартака"

Экс-игрок "Динамо" Игорь Семшов поделился своим взглядом на усиление оборонительной линии "Спартака", прокомментировав переход защитника Владислава Сауся.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Семшова, манера игры футболиста соответствует требованиям, которые предъявляются к игрокам на флангах в московском клубе.

Видны качества - скорость, умение подключаться в атаку и работоспособность.
При трех центральных защитниках в "Балтике" закрывал всю бровку, а в "Спартаке" атакующие навыки востребованы, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".

О трансфере Сауся в "Спартак" стало известно в январе. Первую часть сезона защитник провёл в составе "Балтики". В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

"Спартак" набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В рамках 19-го тура чемпионата команда проведёт выездной матч против "Сочи" 1 марта.

