Гордеев - о перспективах "Динамо": это не тот случай, когда команда безнадежна

- Из того, что читаю и смотрю, вижу только хорошие комментарии из расположения команды. Сегодня по составу "Динамо" точно не претендент на вылет. У "Динамо" есть потенциал.
Это не тот случай, когда команда безнадежна, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".
После 18 туров РПЛ "Динамо" под руководством Ролана Гусева располагается на десятом месте, набрав 21 очко. При этом от зоны переходных матчей команду отделяют шесть баллов.
Вторая часть сезона чемпионата России возобновится в конце февраля. Динамовцы в рамках 19-го тура дома примут "Крылья Советов".