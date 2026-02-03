Баранник - о возможном новичке "Зенита": главное, чтобы он не стал таким, как Жерсон

- Это хороший трансфер. Даже немного удивительно, что футболист в таком возрасте переходит к нам.
Главное, чтобы он не стал таким, как Жерсон, - цитирует Баранника "Советский спорт".
В настоящий момент Дуран выступает за "Фенербахче" на правах аренды. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами. Права на игрока принадлежат "Аль-Насру".
Напомним, летом 2025 года состав "Зенита" пополнил бразилец Жерсон, однако вскоре футболист изъявил желание покинуть команду. В январе хавбек был продан в "Крузейро".
"Зенит" с 39 очками располагается на второй позиции в РПЛ. В 19-м туре чемпионата команда примет дома "Балтику".