Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
15:00
ДинамоНе начат
Спартак
16:00
ПюникНе начат
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Баранник - о возможном новичке "Зенита": главное, чтобы он не стал таким, как Жерсон

Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Баранник поделился мнением о возможном переходе нападающего саудовского "Аль-Насра" Джона Дурана в петербургский клуб.
Фото: Getty Images
По словам бывшего футболиста, потенциальное усиление выглядит интересным, а возраст игрока делает вариант особенно неожиданным для российского чемпионата.

- Это хороший трансфер. Даже немного удивительно, что футболист в таком возрасте переходит к нам.
Главное, чтобы он не стал таким, как Жерсон, - цитирует Баранника "Советский спорт".


В настоящий момент Дуран выступает за "Фенербахче" на правах аренды. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, отметившись пятью забитыми мячами и двумя ассистами. Права на игрока принадлежат "Аль-Насру".

Напомним, летом 2025 года состав "Зенита" пополнил бразилец Жерсон, однако вскоре футболист изъявил желание покинуть команду. В январе хавбек был продан в "Крузейро".

"Зенит" с 39 очками располагается на второй позиции в РПЛ. В 19-м туре чемпионата команда примет дома "Балтику".

