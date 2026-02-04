Погребняк: на месте Сауся я бы остался в "Балтике" до лета, а потом перешел в топ-клуб

- Я против переходов, когда чемпионат ещё не закончен. У тебя всё хорошо складывается в "Балтике". Команда идёт в призёрах, тебе доверяет тренер. Сейчас понятно, что "Спартаку" нужен результат. Как Саусь усилит команду, пока непонятно.У них новый тренер испанец, который сто процентов Сауся не знает. Тут рисковый шаг. На его месте остался бы в "Балтике", а летом перешёл в топовую команду, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".
Владислав Саусь перешел из калининградской "Балтики" в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно за 3,8 миллионов евро и заключил контракт до июня 2030 года. Всего в текущем сезоне защитник провел за калининградцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1+2 по системе "гол+пас".
По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 29 баллами.