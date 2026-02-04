Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

Погребняк: на месте Сауся я бы остался в "Балтике" до лета, а потом перешел в топ-клуб

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк прокомментировал переход Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Погребняк выступил против переходов во время сезона. Он считает, что Сауся стоило остаться в "Балтике", ведь команда идет в призерах, а уже летом переходить в топовый клуб.

- Я против переходов, когда чемпионат ещё не закончен. У тебя всё хорошо складывается в "Балтике". Команда идёт в призёрах, тебе доверяет тренер. Сейчас понятно, что "Спартаку" нужен результат. Как Саусь усилит команду, пока непонятно.
У них новый тренер испанец, который сто процентов Сауся не знает. Тут рисковый шаг. На его месте остался бы в "Балтике", а летом перешёл в топовую команду, - приводит слова Погребняка "Чемпионат".

Владислав Саусь перешел из калининградской "Балтики" в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно за 3,8 миллионов евро и заключил контракт до июня 2030 года. Всего в текущем сезоне защитник провел за калининградцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 1+2 по системе "гол+пас".

По итогам 18 сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 29 баллами.

