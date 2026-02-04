Гришин: трансфер Вильягры можно назвать ошибкой ЦСКА

- На сборах Баринов может играть хорошо, а по ходу сезона присесть на лавку. Но, думаю, Дмитрий усилит ЦСКА. Челестини искал и хотел футболиста такого уровня.Подписание Вильягры можно назвать ошибкой ЦСКА, поэтому клуб быстро от него избавился, - цитирует Гришина "РБ Спорт".
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из московского "Локомотива" в зимнее трансферное окно за 2 миллиона евро. Ранее полузащитник на протяжении всей карьеры выступал за железнодорожников, однако не стал продлевать с клубом контракт, который истекал по окончании текущего сезона.
Родриго Вильягра присоединился к красно-синим в марте прошлого года. В зимнее трансферное окно аргентинский футболист на правах аренды перешел в "Интернасьонал" с последующим правом выкупа за 4,6 миллионов долларов.