"Футбол в Турции - вторая религия". Юран - о переходе Чалова в "Кайсериспор"

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал переход Федора Чалова в турецкий "Кайсериспор".

Фото: ФК ПАОК

И, на мой взгляд, турецкая Суперлига сильнее РПЛ, уровень чемпионата очень хороший. Чалов — опытный футболист, поэтому должен быстро адаптироваться в коллективе, - цитирует Юрана "СЭ"

По словам Юрана, Чалов получит удовольствие от атмосферы в Турции. Специалист считает, что турецкая Суперлига сильнее РПЛ и форвард должен быстро адаптироваться в новой команде.- Федор точно получит удовольствие от атмосферы. Футбол в Турции — это вторая религия. Там полные стадионы, за день-два до игры начинаются всякие обсуждения в медиа.Ранее в пресс-службе ПАОКа сообщили, что Федор Чалов на правах аренды переходит в турецкий "Кайсерисиор" и на данный момент уже находится в Турции. Напомним, что Сергей Юран был главным тренером турецкого "Серик Беледиеспор", а за команду, в которую переходит Чалов, выступают Герман Онугха и Денис Макаров.Федор Чалов выступает за греческий ПАОК с августа 2024 года - всего россиянин провел за клуб во всех турнирах 64 матча и записал на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего нападающего в 5,5 миллионов евро.