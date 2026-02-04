Матчи Скрыть

В "Сочи" рассказали, почему Мухин отсутствует на сборе команды в Турции

В пресс-службе "Сочи" объяснили отсутствие Максима Мухина на сборе команды в Турции.
Фото: ФК "Сочи"
В пресс-службе "Сочи" рассказали, что Мухин продолжает восстановление от мышечной травмы и тренируется индивидуально в России.

- Максим Мухин не полетел с командой на сборы в Турцию, так как восстанавливается от мышечной травмы по индивидуальной программе в Сочи, - приводит слова пресс-службы "Сочи" "Чемпионат".


Максим Мухин перешел в "Сочи" из ЦСКА в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 14 встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,3 миллиона евро.

По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками в своем активе.

