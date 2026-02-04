В "Сочи" рассказали, почему Мухин отсутствует на сборе команды в Турции

- Максим Мухин не полетел с командой на сборы в Турцию, так как восстанавливается от мышечной травмы по индивидуальной программе в Сочи, - приводит слова пресс-службы "Сочи" "Чемпионат".
Максим Мухин перешел в "Сочи" из ЦСКА в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 14 встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 1,3 миллиона евро.
По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками в своем активе.