Агент Рахмановича высказался о возможном уходе футболиста из "Крыльев"

Футбольный агент Срджан Еремич, представляющий интересы полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам агента, Рахманович продолжает готовиться ко второй части сезона с "Крыльями", будущее футболиста еще не определено.

- Какие-то разговоры велись, но ничего серьезного нет.
Он готовится ко второй части сезона с "Крыльями Советов" и посмотрим, что будет дальше, - приводит слова агента "РБ Спорт".


Амар Рахманович выступает за "Крылья Советов" с сентября 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел за самарцев во всех турнирах 21 матч и отметился тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего боснийца в 1 миллион евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

