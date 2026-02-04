Агент полузащитника "Бока Хуниорс" подтвердил интерес ЦСКА

Если клубы договорятся о сумме трансфера, мы готовы изучить их проект
и рассмотреть возможность перехода в Россию", - цитирует агента Sport24.
20-летний Милтон Дельгадо, играющий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником "Бока Хуниорс" и выступает за основную команду с 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца декабря 2029-го. Всего на счету хавбека 43 матча за команду во всех турнирах и одна результативная передача. За это время игрок получил 7 желтых и одну красную карточку. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 6 миллионов евро.