Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
По информации BBC, внутри команды сохраняется неопределённость относительно будущего испанского специалиста, а окончательное решение ожидается ближе к финишу сезона.

Источник отмечает, что даже в случае изменения позиции и продолжения работы в Манчестере Гвардиола, вероятнее всего, не станет продлевать контракт, рассчитанный до 2027 года.

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года.

