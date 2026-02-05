Гвардиола может покинуть "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

По информации BBC, внутри команды сохраняется неопределённость относительно будущего испанского специалиста, а окончательное решение ожидается ближе к финишу сезона.



Источник отмечает, что даже в случае изменения позиции и продолжения работы в Манчестере Гвардиола, вероятнее всего, не станет продлевать контракт, рассчитанный до 2027 года.



Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года.