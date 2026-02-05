Однако до сделки дело не дошло. По данным ESPN, сам игрок не стал рассматривать предложение из России, дав понять, что не готов продолжать карьеру в РПЛ. Аналогичная ситуация уже возникала ранее - интерес со стороны "Спартака" появлялся и летом, но тогда переговоры также зашли в тупик из-за позиции футболиста.
Лопес играет за "Палмейрас" с 2022 года. За это время он провёл 185 матчей, забил 60 мячей и отдал 18 результативных передач.
Аргентинский форвард отказался рассматривать вариант с переходом в "Спартак" - источник
"Спартак" в конце 2025 года рассматривал вариант с усилением атаки за счёт аргентинского форварда Хосе Мануэля Лопеса, выступающего за "Палмейрас".
Фото: ФК "Спартак"