Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Аргентинский форвард отказался рассматривать вариант с переходом в "Спартак" - источник

"Спартак" в конце 2025 года рассматривал вариант с усилением атаки за счёт аргентинского форварда Хосе Мануэля Лопеса, выступающего за "Палмейрас".
Фото: ФК "Спартак"
Однако до сделки дело не дошло. По данным ESPN, сам игрок не стал рассматривать предложение из России, дав понять, что не готов продолжать карьеру в РПЛ. Аналогичная ситуация уже возникала ранее - интерес со стороны "Спартака" появлялся и летом, но тогда переговоры также зашли в тупик из-за позиции футболиста.

Лопес играет за "Палмейрас" с 2022 года. За это время он провёл 185 матчей, забил 60 мячей и отдал 18 результативных передач.

