Португалец на данный момент имеет в своём активе 961 забитый мяч на профессиональном уровне. Основную часть голов Роналду оформил в клубных турнирах - 818 мячей, ещё 143 он забил, выступая за сборную Португалии. За годы карьеры нападающий защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса" и "Аль-Насра".
Самым результативным этапом в его карьере остаётся период в "Реале". В составе мадридского клуба Роналду провёл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.
Криштиану Роналду исполнился 41 год
Форвард Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля празднует 41-й день рождения.
Фото: ФК "Аль-Наср"