Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЧелябинскНе начат
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Сочи
16:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:00
АтырауНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Криштиану Роналду исполнился 41 год

Форвард Криштиану Роналду сегодня, 5 февраля празднует 41-й день рождения.
Фото: ФК "Аль-Наср"
Португалец на данный момент имеет в своём активе 961 забитый мяч на профессиональном уровне. Основную часть голов Роналду оформил в клубных турнирах - 818 мячей, ещё 143 он забил, выступая за сборную Португалии. За годы карьеры нападающий защищал цвета "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса" и "Аль-Насра".

Самым результативным этапом в его карьере остаётся период в "Реале". В составе мадридского клуба Роналду провёл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится