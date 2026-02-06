Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Гусев рассказал, почему в "Динамо" пока что нет основной пары центральных защитников

Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев высказался о центральных защитниках коллектива.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По словам Гусева, в данный момент тренерский штаб пробует различные сочетания футболистов этой позиции.

"У нас сейчас скамейки запасных не существует, мы просто смотрим варианты. Нам нужно смотреть различные сочетания.
Пока не знаем, кто у нас будет основной парой защитников.
Принимать решение будем непосредственно перед сезоном", — сказал Гусев в беседе с "Матч ТВ".

Сейчас заявка "Динамо" насчитывает шестерых номинальных центральных защитников. Это Максим Осипенко, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Милан Майсторович, Леон Зайдензаль и Давид Рикардо.

Первую часть сезона бело-голубые завершили на 10 позиции турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе.

