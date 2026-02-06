Гусев рассказал, почему в "Динамо" пока что нет основной пары центральных защитников

"У нас сейчас скамейки запасных не существует, мы просто смотрим варианты. Нам нужно смотреть различные сочетания.
Пока не знаем, кто у нас будет основной парой защитников.Принимать решение будем непосредственно перед сезоном", — сказал Гусев в беседе с "Матч ТВ".
Сейчас заявка "Динамо" насчитывает шестерых номинальных центральных защитников. Это Максим Осипенко, Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Милан Майсторович, Леон Зайдензаль и Давид Рикардо.
Первую часть сезона бело-голубые завершили на 10 позиции турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе.