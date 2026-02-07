Будущее Симеоне в "Атлетико" оказалось под вопросом - источник

Как сообщает Sport.es, разногласия внутри руководства связаны с кадровыми решениями и общей стратегией на рынке. Источник подчёркивает, что ухудшение отношений может сказаться на будущем аргентинского специалиста.
Отмечается, что в "Атлетико" уже начали рассматривать возможные варианты на случай расставания с Симеоне по завершении текущего сезона.
После 22 туров чемпионата Испании "Атлетико" набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
В мадридском "Атлетико" после закрытия зимнего трансферного окна возникло напряжение между главным тренером Диего Симеоне и спортивным директором клуба Матеу Алемани.
Фото: Getty Images