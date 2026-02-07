Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Будущее Симеоне в "Атлетико" оказалось под вопросом - источник

В мадридском "Атлетико" после закрытия зимнего трансферного окна возникло напряжение между главным тренером Диего Симеоне и спортивным директором клуба Матеу Алемани.
Фото: Getty Images
Как сообщает Sport.es, разногласия внутри руководства связаны с кадровыми решениями и общей стратегией на рынке. Источник подчёркивает, что ухудшение отношений может сказаться на будущем аргентинского специалиста.

Отмечается, что в "Атлетико" уже начали рассматривать возможные варианты на случай расставания с Симеоне по завершении текущего сезона.

После 22 туров чемпионата Испании "Атлетико" набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится