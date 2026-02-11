Матчи Скрыть

Экс-гендиректор "Спартака": конкуренция с Дураном покажет уровень Соболева

Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о конкуренции между Александром Соболевым и новичком команды Джоном Дураном.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению функционера, борьба за место в составе пойдёт на пользу нападающим, однако многое будет зависеть от того, сколько игрового времени получит Соболев.

- Наверное, сможет [конкурировать]. Конкуренция с Дураном сможет показать, кто лучше, а кто хуже.

Но и не забываем, что Соболев не всегда играл по 90 минут, он был на замене, - цитирует Заварзина "Спорт день за днём".

В этом сезоне Соболев выходил на поле 23 раза во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Дурана "Зенит" взял в аренду у "Аль-Насра" до конца текущего сезона.

После 18 туров РПЛ "Зенит" занимает второе место в таблице, набрав 39 очков. Первый матч после возобновления чемпионата команда проведёт дома 27 числа - соперником станет "Балтика".

