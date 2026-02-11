Экс-гендиректор "Спартака": конкуренция с Дураном покажет уровень Соболева

- Наверное, сможет [конкурировать]. Конкуренция с Дураном сможет показать, кто лучше, а кто хуже.
Но и не забываем, что Соболев не всегда играл по 90 минут, он был на замене, - цитирует Заварзина "Спорт день за днём".
В этом сезоне Соболев выходил на поле 23 раза во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Дурана "Зенит" взял в аренду у "Аль-Насра" до конца текущего сезона.
После 18 туров РПЛ "Зенит" занимает второе место в таблице, набрав 39 очков. Первый матч после возобновления чемпионата команда проведёт дома 27 числа - соперником станет "Балтика".