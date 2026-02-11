Матчи Скрыть

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

"Унижает человеческое достоинство". Бубнов высказался о манере общения Карпина

Экс-футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал слова хавбека "бело-голубых" Луиса Чавеса о напряжённой атмосфере в команде во время работы Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению эксперта, причина возможного недовольства может крыться в стиле общения специалиста, который подходит не всем футболистам, особенно иностранцам.

- Это его манера разговаривать. Она такая, вызывающая, унижает человеческое достоинство.

Как он разговаривает на пресс-конференциях с журналистами - это же оттуда всё идёт. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам, - рассказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Период Карпина в "Динамо" продлился с лета до середины ноября 2025 года. За это время москвичи набрали 17 очков в 15 турах РПЛ. С приходом Гусева команда взяла ещё четыре балла в трёх матчах.

В итоге первую часть сезона "Динамо" завершило на 10-й позиции. В первом матче после рестарта РПЛ динамовцы примут на своей арене "Крылья Советов".

