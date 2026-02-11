"Унижает человеческое достоинство". Бубнов высказался о манере общения Карпина

- Это его манера разговаривать. Она такая, вызывающая, унижает человеческое достоинство.
Как он разговаривает на пресс-конференциях с журналистами - это же оттуда всё идёт. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам, - рассказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Период Карпина в "Динамо" продлился с лета до середины ноября 2025 года. За это время москвичи набрали 17 очков в 15 турах РПЛ. С приходом Гусева команда взяла ещё четыре балла в трёх матчах.
В итоге первую часть сезона "Динамо" завершило на 10-й позиции. В первом матче после рестарта РПЛ динамовцы примут на своей арене "Крылья Советов".