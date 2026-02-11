Агент высказался о будущем Кордобы

- Кордоба - это топовый игрок для России, один из лучших. Он играет в чемпионской команде, у него все хорошо.
Вряд ли он захочет уходить, если только не потребуется новый вызов, - передаёт слова Барбозы "Матч ТВ".
В этом сезоне Кордоба провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 12 голов и шесть результативных передач. За "Краснодар" нападающий играет с 2021 года.
"Краснодар" с 40 очками в активе располагается на первой позиции в таблице РПЛ. В рамках 19-го тура чемпионата России "быки" встретятся с "Ростовом".