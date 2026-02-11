Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
0 - 0 0 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
БарсЗавершен

Агент высказался о будущем Кордобы

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем нападающего "Краснодара" Джона Кордобы и оценил вероятность его ухода из российского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
По его слова, колумбиец чувствует себя комфортно в нынешней команде и вряд ли будет настаивать на смене клуба.

- Кордоба - это топовый игрок для России, один из лучших. Он играет в чемпионской команде, у него все хорошо.

Вряд ли он захочет уходить, если только не потребуется новый вызов, - передаёт слова Барбозы "Матч ТВ".

В этом сезоне Кордоба провёл 23 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 12 голов и шесть результативных передач. За "Краснодар" нападающий играет с 2021 года.

"Краснодар" с 40 очками в активе располагается на первой позиции в таблице РПЛ. В рамках 19-го тура чемпионата России "быки" встретятся с "Ростовом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится