"Атлетико" с неприличным счётом громит "Барселону" после первого тайма

"Атлетико" и "Барселона" встречаются в первом матче полуфинала Кубка Испании.
Фото: AS
После первого тайма хозяева ведут с крупным счётом - 4:0.

Счёт был открыт уже на седьмой минуте: защитник каталонцев Эрик Гарсия отправил мяч в собственные ворота. Вскоре "Атлетико" развил успех - на 14-й минуте отличился Антуан Гризманн, а к 33-й минуте Адемола Лукман сделал преимущество хозяев разгромным. В компенсированное к первому тайму время Хулиан Альварес забил четвёртый мяч мадридцев.

Ответная встреча между командами запланирована на 3 марта.

