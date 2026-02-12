"Атлетико" с неприличным счётом громит "Барселону" после первого тайма

"Атлетико" и "Барселона" встречаются в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Фото: AS

После первого тайма хозяева ведут с крупным счётом - 4:0.



Счёт был открыт уже на седьмой минуте: защитник каталонцев Эрик Гарсия отправил мяч в собственные ворота. Вскоре "Атлетико" развил успех - на 14-й минуте отличился Антуан Гризманн, а к 33-й минуте Адемола Лукман сделал преимущество хозяев разгромным. В компенсированное к первому тайму время Хулиан Альварес забил четвёртый мяч мадридцев.



Ответная встреча между командами запланирована на 3 марта.

Барселона