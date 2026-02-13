Форвард "Локомотива" назвал команду, против которой сложнее всего играть. Это не "Зенит"

- Со "Спартаком" всегда сложно. У них самых сильный состав в лиге.
Командная игра — это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне, - приводит слова Воробьева "СЭ".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.
Столичный "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 баллами в своем активе. В январе красно-белые объявили о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера.