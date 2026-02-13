Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
17:00
КайратНе начат
Нижний Новгород
17:00
ТоболНе начат

Форвард "Локомотива" назвал команду, против которой сложнее всего играть. Это не "Зенит"

Форвард "Локомотива" Дмитрий Воробьев назвал команду РПЛ, против которой сложнее всего играть.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Воробьева, сложнее всего играть против московского "Спартака", потому что у них самый сильный состав в лиге.

- Со "Спартаком" всегда сложно. У них самых сильный состав в лиге.

Командная игра — это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне, - приводит слова Воробьева "СЭ".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.

Столичный "Спартак" располагается на шестой строчке с 29 баллами в своем активе. В январе красно-белые объявили о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится