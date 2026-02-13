Матчи Скрыть

Байрамян рассказал, сколько еще хочет продолжать карьеру

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Байрамяна, он чувствует себя комфортно и хотел бы поиграть еще около двух лет.

- Тренерам виднее. В данный момент чувствую себя комфортно физически и ментально. Думаю, сил хватит года на два, - приводит слова Байрамяна "РБ Спорт".

Хорен Байрамян выступает за "Ростов" с 2011 года, но также выступал на правах аренды за "Волгарь" и казанский "Рубин". Всего на его счету 255 матчей в составе ростовчан, 12 забитых мячей и 20 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 500 тысяч евро, контракт игрока с южанами рассчитан до конца текущего сезона.

