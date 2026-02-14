Футболист "Ростова": "Спартак" любят за былые заслуги

- "Зенит" является номером 1, за последние 10 они выиграли кучу титулов, ЦСКА тоже. "Краснодар" чемпион сейчас. Если этот клуб ещё выиграет чемпионат, все станут называть его топовым.
"Спартак" любят везде, но скорее за былые заслуги, - передаёт слова Байрамяна "РБ Спорт".
В последний раз московский клуб выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает шестую строчку, набрав в 18 турах 29 очков.
В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях сыграют против главного аутсайдера чемпионата - "Сочи".