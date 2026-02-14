Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Футболист "Ростова": "Спартак" любят за былые заслуги

Игрок "Ростова" Хорен Байрамян высказался о статусе московского "Спартака" и согласился с тем, что сейчас "Зенит" является главным клубом в России.
Фото: ФК "Ростов"
Футболист отметил, что нынешние результаты красно-белых не позволяют ставить их в один ряд с ведущими клубами страны.

- "Зенит" является номером 1, за последние 10 они выиграли кучу титулов, ЦСКА тоже. "Краснодар" чемпион сейчас. Если этот клуб ещё выиграет чемпионат, все станут называть его топовым.

"Спартак" любят везде, но скорее за былые заслуги, - передаёт слова Байрамяна "РБ Спорт".

В последний раз московский клуб выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17. В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает шестую строчку, набрав в 18 турах 29 очков.

В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях сыграют против главного аутсайдера чемпионата - "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится