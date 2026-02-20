"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Оренбург"

Контрольный матч между "Рубином" и "Оренбургом" состоялся в турецком Белеке в рамках зимних сборов для подготовки ко второй части сезона. По итогам встречи побежу одержали казанцы со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 42-й минуте игры. Его автором стал защитник "Рубина" Андерсон Арройо, забив мяч с передачи нападающего команды Дардана Шабанхаджая. В первой встрече команд, которая также состоялась сегодня, победу одержал "Оренбург" с аналогичным счетом – 1:0.
В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает седьмое место с 23 очками. "Оренбург" располагается на предпоследней, пятнадцатой строчке, набрав 12 очков за 18 туров РПЛ.