Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

"Рубин" с минимальным счетом обыграл "Оренбург"

"Рубин" одержал победу над "Оренбург" в товарищеском матче.
Фото: ФК "Оренбург"
Контрольный матч между "Рубином" и "Оренбургом" состоялся в турецком Белеке в рамках зимних сборов для подготовки ко второй части сезона. По итогам встречи побежу одержали казанцы со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте игры. Его автором стал защитник "Рубина" Андерсон Арройо, забив мяч с передачи нападающего команды Дардана Шабанхаджая. В первой встрече команд, которая также состоялась сегодня, победу одержал "Оренбург" с аналогичным счетом – 1:0.

В турнирной таблице чемпионата России "Рубин" занимает седьмое место с 23 очками. "Оренбург" располагается на предпоследней, пятнадцатой строчке, набрав 12 очков за 18 туров РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится