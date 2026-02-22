Матчи Скрыть

Игрок "Спартака" Ву рассказал о своем отношении к изучению русского языка

Защитник "Спартака" Кристофер Ву рассказал, как проходят его занятия по изучению русского языка. Камерунец Ву перешел в московский клуб из французского "Ренна" в сентябре 2025 года.
По мнению футболиста, говорить на русском очень сложно.

"Я думаю, что это важная вещь — учить язык, когда ты приезжаешь в новую страну.

Русский язык очень сложный, поэтому на первых порах я стараюсь хотя бы понимать, что мне говорят. Говорить на русском сложнее, чем понимать его.

На самом деле, прогресс не такой большой. Но я уже понимаю многие вещи. Во время недельного цикла занимаюсь четыре раза в неделю, если у нас две игры в неделю, то три", — передает слова Ву "Матч ТВ".

В первой части сезона Кристофер Ву провел за "Спартак" 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.

